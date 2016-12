Justiça Eleitoral reprova contas de vereador pré candidato a presidente da Câmara e a prefeito em 2020

O vereador do PHS, Marconi Daniel Alencar, teve as contas rejeitas pelo juíz eleitoral Adriano de Lemos Moura. Mesmo com a reprovação o vereador foi diplomado na noite de segunda-feira 12, e assumirá vaga na Câmara. A publicação da decisão foi feita na última sexta-feira (9). Na sentença, o juíz expõe que o candidato teria apresentado a prestação de contas com divergência nos valores, constatando que este excedeu o valor permitido para gastos em campanhas eleitorais, sobretudo nos gastos com carros de som.

No jogo sucessório do Poder Executivo Municipal e na eleição de 2020

Segundo Bob Charles Marconi Daniel em suas declarações têm dito que pretende concorrer ao cargo de Presidente do Poder Legislativo Municipal para o biênio 2017/2018, no próximo dia 1 de janeiro. E na eleição seguinte em 2020, ser candidato ao Executivo. Na opinião de Bob, pode ser negativo para Marconi Daniel emendar uma candidatura atrás da outra e passar para o eleitor a imagem de mais um carreirista na política pauloafonsina.

Segundo Blog Bob Charles, a assessoria do vereador Marconi Daniel disse que as irregularidades apontadas pela Justiça decorrem de “erros técnicos e formais” e acrescenta que o advogado dele já está recorrendo. Foi constatado que Marconi Daniel extrapolou o limite para gastos com carro de som.

Tres dos 15 vereadores eleitos em Paulo Afonso, tiveram as contas de campanha reprovadas pela Justiça Eleitoral. São eles: Marconi Daniel, Alexandro Fabiano da Silva, Leco, e José Abel Souza. Todas as decisões cabem recurso.

Com informações: www.tre-ba.jus.br