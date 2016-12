O prefeito eleito de Glória, David Cavalcanti (PP) anunciou nesta quinta-feira (29/12) os escolhidos para o primeiro escalão de seu governo, que se inicia em janeiro de 2017e se estenderá até o final de 2020. Segundo o prefeito, o principal critério para a definição da equipe foi a competência técnica, mas também foram considerados o alinhamento político, a experiência e a sensibilidade de cada um frente às causas sociais.

“Já afirmei, em outras ocasiões, que a maior responsabilidade de um prefeito é cuidar da sua gente com gestão ética e eficiente, mas acima de tudo comprometida com as causas sociais. Por isso, busquei pessoas competentes e que compartilham dessa mesma linha de pensamento da prefeita Ena Vilma para compor minha equipe de governo”, afirma David. Cabe ao grupo a missão de garantir que as metas e os resultados quantitativos e qualitativos aconteçam. Confira a lista oficial dos secretários:

Secretária de Administração/Finanças – Adilma Lisboa

Secretária de Ação Social – Edielge Vieira

Secretário de Saúde – Flávio Souza

Controladoria Municipal – Flávio Ricardo

Secretário de Agricultura – Gilvan Lisboa

Secretário de Governo – Nido de Dotor

Secretário de Educação – Nivaldo Lopes

Secretária de Infraestrutura – Paula Campos de Alcântara

Procuradoria Municipal – Pedro Vitor

Assessor Chefe de Gabinete – Tássio Castor