‘Foi um ano trágico, tem muita coisa que dói na alma’, diz Camila Pitanga

Para Camila Pitanga, 2016 foi um ano de contradições. Ela revela que teve ânimo extra ao fazer Velho Chico após a turbulenta Babilônia, no ano passado. Mas toda a alegria que sentiu pelo trabalho, namoro e família não anulam a dor que guarda por testemunhar a morte de Domingos Montagner, afogado no rio São Francisco.

“Vivi sentimentos muito radicais. Foi muito estimulante fazer a Maria Tereza. Mas eu considero que esse foi um ano trágico, tem muita coisa que dói, que está pulsando na minha alma”, diz a atriz.

Ela pretende ficar longe da TV em 2017. Quer estudar direitos humanos, literatura e um outro idioma, além de se dedicar à família. “Estou com fome de viver, tenho um estado de delicadeza com o que vem, com as minhas escolhas. Poder dar um tempo é precioso, é ouro, e essa oportunidade eu vou honrar com esmero”, comenta.

A atriz diz que a velocidade dos fatos políticos, a guerra na Síria, enfim, tudo o que acontece no mundo, também a faz refletir muito sobre suas prioridades. Por isso, ela quer recarregar a bateria. “Vou acompanhar minha filha nas aulas de piano, mas não quero só ficar com ela, é com a minha família que quero estar.”

Camila conta que não costuma fazer nenhum ritual na passagem de ano. Só faz questão de estar junto de seus amigos. “Gosto de intuir para o mundo, não ficar pensando só no próprio umbigo. Tenho muito é que agradecer né? É isso, só posso agradecer pela saúde que tenho e pelos trabalhos que realizo.”

Afogamento

A atriz entrou na novela Velho Chico após Letícia Sabatella desistir do papel de Maria Tereza. Ao lado de Montagner, ela interpretou muitas cenas românticas e outras tantas de grande carga dramática.

A duas semanas do fim da novela, no dia 15 de setembro, o ator se afogou durante um mergulho nas águas do rio São Francisco. Ele desapareceu diante dos olhos de Camila Pitanga.

No domingo (18/12), ela ganhou como melhor atriz de novela o troféu Melhores do Ano, do Domingão do Faustão. Assim como os colegas de elenco que foram premiados, Gabriel Leone (ator coadjuvante) e Lucy Alves (atriz revelação), Camila ofereceu o prêmio a Montagner.

http://noticiasdatv.uol.com.br