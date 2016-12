É O Tchan revela desejo de reunir formação antiga em novo DVD: ‘Se rolar, vai ser ótimo’

Há duas semanas, Beto Jamaica e Compadre Washington se reuniram com Sheila Melo, Sheila Carvalho e Jacaré – feito inédito em 16 anos. O encontro rendeu tanto que o público começou a pedir um retorno da formação do É O Tchan. “Na verdade, a gente chegou a cogitar isso lá [no Caldeirão do Huck], mas não é da nossa alçada. Isso aí tem que ver com produtor, empresário, mas a intenção é boa, se rolar vai ser ótimo”, afirma Compadre ao Bahia Notícias.

Com os 25 anos do grupo a ser completados no próximo ano, Beto revelou a vontade de reunir as formações clássicas do É O Tchan em um DVD, com participação de outros artistas cantando os sucessos do grupo. Com a responsabilidade de encerrar a primeira noite de shows do Réveillon Salvador 2017, os cantores animaram o público ainda presente na Praça Cairu por volta das 3h30 desta quinta-feira (29). Mesmo com o fim da temporada de ensaios no Clube Espanhol, a banda segue no aquecimento para o Carnaval. “Agora é fazer o ensaios dos amigos”, brinca Beto. “Participar do Harmonia [do Samba], de Léo Santana, do Psirico, Olodum, Cortejo Afro…”, acrescenta, confirmando as participações do grupo nos demais eventos pré-folia. Na oportunidade, o cantor aproveitou para adiantar a agenda do grupo pra o próximo Carnaval. O É O Tchan se apresenta na quarta-feira, no bloco Pinguço, no Espanhol; na quinta, a banda comanda o bloco Pagode Total; sexta é dia de baixar as cordas para fazer a diversão do folião pipoca; sábado tem dobradinha com As Muquiranas, no Campo Grande e, em seguida, Camarote do Nana, na Barra; domingo e segunda, eles viajam para o Maranhão e Piauí; e retornam na terça-feira para puxar mais um trio para pipoca e fazer show em camarote. BN