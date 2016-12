Dr. Anilton Bastos é transferido para Xingó.Por desavença política?

Segundo informações o médico Anilton Bastos Pereira, ex prefeito de Paulo Afonso, foi transferido para a Chesf em Xingó(AL). Anilton que prestava serviço como cirurgião plástico no Hospital Nair Alves de Souza, tem que se apresentar na segunda-feira 2 de janeiro na Chesf em Xingó.

Com a saída de Dr. Anilton do HNASE, fica uma lacuna na saúde em Paulo Afonso, sem precedentes. Se a transferência foi uma desavença política, fica uma mostra de irresponsabilidade do(s) responsável pela transferência do médico para Xingó, com a população pauloafonsina.

Da Redação.