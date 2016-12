Dr. Anilton Bastos continua em Paulo Afonso, no HNAS

Segundo informações o médico Anilton Bastos Pereira, ex prefeito de Paulo Afonso, teria recebido um comunicado oficial da Administração local da Chesf na ultima semana informandoque estaria sendo transferido para a Chesf em Xingó(AL). Dr. Anilton que há 30 anos esteve prestando serviço como cirurgião plástico no Hospital Nair Alves de Souza- HNAS em Paulo Afonso, teria que se apresentar na terça-feira 3 de janeiro na Chesf em Xingó.Mais segundo o próprio Anilton Bastos informou em entrevista a uma emissora de radio local na sexta-feira, após ser tornado publico a decisão do APA, a diretoria da Chesf em Recife, comunicou oficialmente ao ex prefeito e médico do Nair que ele continuaria lotado no hospital em Paulo Afonso exercendo a função de médico como sempre fez.Se de fato, acontecesse à saída de Dr. Anilton do HNAS, ficaria uma lacuna na saúde em Paulo Afonso, sem precedentes. Se a pretendida transferência foi uma desavença política, fica uma mostra de insensibilidade do(s) responsável pela pretendida transferência do médico para Xingó, com a população pauloafonsina.Da Redação.