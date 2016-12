Lojas do centro do Recife e shoppings armam esquema especial de funcionamento neste fim de semana

O próximo fim de semana será especial com as festividades do Réveillon. Com a chegada do novo ano, lojas do centro do Recife, shoppings e órgãos armam esquema especial de funcionamento. Confira o que abre e fecha no recesso de Ano Novo.

Centro

As lojas do centro da cidade do Recife funcionarão normalmente durante todo sábado das 8h às 18h. Porém no domingo os estabelecimentos estarão fechados.

Shoppings

Enquanto isso, os shoppings da Região Metropolitana do Recife funcionarão de forma parecida, mudando apenas os horários do espaço de lazer e alimentação.

O Shopping Boa Vista terá o funcionamento normal no sábado, das 9h às 18h, mas no domingo as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação e lazer trabalharão em expediente facultativo, das 11h às 19h.

Em Casa Forte, o Plaza Shopping funcionará normalmente, das 10h às 18h do sábado, enquanto no domingo as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação e lazer estarão em expediente facultativo, das 12h às 21h.

Em Jaboatão, o Shopping Guararapes estará funcionando no sábado das 9h às 18h normalmente e, no domingo, as lojas fecharão e só a praça de alimentação e lazer terão horário facultativo, das 12h às 21h.

O RioMar Shopping, localizado no bairro do Pina, funcionará das 9h às 18h e no domingo as lojas estarão fechadas, funcionando apenas de forma facultativa a praça de alimentação e lazer, das 12h às 21h.

O Shopping Recife, situado em Boa Viagem, terá funcionamento no sábado das 9h às 18h e, no domingo, as lojas serão fechadas, enquanto a praça de alimentação e lazer terá funcionamento facultativo de 12h às 21h.

Em Paulista, o North Way Shopping terá funcionamento normal no sábado das 9h às 19h. No domingo, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação e lazer ficarão aberto das 12h às 21h.

No bairro do Recife, o Paço Alfândega funcionará normalmente, das 9h às 18h do sábado e não funcionará no domingo.

O Shopping Tacaruna, em Santo Amaro, estará funcionando das 9h às 18h e no domingo as lojas fecharão, enquanto a praça de alimentação e lazer facultativo das 12h às 21h. Os cinemas funcionarão a partir 14h.

No cabo de Santo Agostinho, o Shopping Costa Dourada no sábado funcionará normalmente, das 10h às 17h. No domingo, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 21h.

Detran

Todas as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) estarão fechadas no próximo sábado, 31 de dezembro. A medida atinge a sede do Detran, na Iputinga, as Ciretrans no interior do Estado, a Unidade de Táxi (DUAT) e as lojas instaladas nos shoppings e postos de atendimento nos Expressos Cidadão.

Por: Diario de Pernambuco