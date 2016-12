Comissão de Transmissão de Governo encerra reuniões

Aconteceram nos dias 20 e 27 de dezembro, a 2ª e a 3ª reunião (respectivamente) da Comissão de Transmissão de Governo, com integrantes do Governo Atual e da Nova Administração, para dar continuidade aos trabalhos já iniciados e com a finalidade de inibir a descontinuidade administrativa no Município, conforme Decreto nº 5113/2016.

Entre outros assuntos, foi discutida a Nova Estrutura Administrativa do Município, a adequação da Lei Orçamentária para 2017 e a necessidade de cumprimento dos prazos previstos na Resolução do TCM/BA.

O Decreto nº 5113/2016 que trata da instituição da Comissão de Transição foi protocolado no departamento jurídico da prefeitura. Os membros nomeados ficaram responsáveis por constituir mecanismo que facilitasse o acesso às informações sobre a administração pública municipal do Município, sua organização administrativa, seu funcionamento, seus agentes públicos, programas em vigência e suas finanças.

A comissão foi presidida pelo engenheiro Luiz Humberto Barreto Faria, o procurador Geral do Município e vice prefeito eleito, Dr. Flávio Henrique Magalhães Lima, foi o coordenador da equipe composta por: Valdenor Alves, Ana Patrícia Alcântara, Marcelo de Santana Souza e Kleylson Barbosa de Siqueira. A comissão de que trata o artigo 1º foi constituída com antecedência mínima de 30 dias da posse dos eleitos e da transmissão dos respectivos cargos.