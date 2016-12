Colégio da Polícia Militar: iniciado o processo seletivo para Vitória da Conquista e outras cidades da Bahia

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (28), o edital do processo seletivo para admissão de alunos nas unidades do Colégio da Polícia Militar em Vitória da Conquista e outras 12 unidades na Bahia. O edital traz informações sobre critérios para participação do sorteio eletrônico de vagas, inscrições, documentação necessária, datas de resultado e matrículas. Confira todos os detalhes.

Inscrição

Os pais ou responsáveis, filhos de policiais militares ou da comunidade, interessados em inscrever seus filhos terão o período de 2 de janeiro, a partir das 7h da manhã, até as 18h do dia 6 de janeiro – no site.

Vale ressaltar que será aceita pelo sistema do sorteio apenas a inscrição que contenha o número do CPF do estudante e do seu responsável.

Sorteio e resultado

Segundo o edital, o sorteio será realizado às 9h do dia 13 de janeiro em Salvador e pode ser acompanhado pela internet. A lista de contemplados será divulgada ao final do sorteio no site institucional da PMBA no link do CPM.

As vagas

Segundo o edital, as vagas das Unidades do Colégio da Polícia Militar, nos termos do convênio celebrado entre a Secretaria da Educação e a Polícia Militar da Bahia obedecerão as seguintes proporções:

Para os colégios de Alagoinhas, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista: 50% das vagas serão destinadas aos filhos de militares estaduais e servidores públicos civis da PMBA e CBMBA, professores e demais servidores públicos civis da SEC colocados à disposição das Unidades do CPM/BA e 50% para filhos de outros cidadãos. Para os colégios localizados em Salvador: 70% das vagas serão destinadas aos filhos de militares estaduais e servidores públicos civis da PMBA e CBMBA, professores e demais servidores públicos civis da SEC colocados à disposição das Unidades do CPM/BA e 30% (trinta por cento) para filhos de outros cidadãos.

Matrícula

Conforme o edital terão direito à matrícula os candidatos integrantes da lista de contemplados no sorteio eletrônico. Para efetivação da matrícula, os pais ou o responsável legal pelo candidato contemplado deverão dirigir-se a Unidade do CPM escolhida no ato da inscrição, entre os dias 16 e 19 de janeiro das 08h às 17h.

Serão exigidos dos pais ou do responsável legal pelo candidato, no ato da matrícula, sob pena de não efetivá-la:

02 (duas) fotos 3×4, recentes (com fundo branco), do candidato; original e cópia de comprovante de residência atual dos pais ou do responsável legal; original e cópia do documento oficial de identidade do candidato, utilizado na inscrição; original e cópia do documento oficial de identidade dos pais ou do responsável legal; original e cópia do termo de concessão de tutela ou guarda judicial, se for o caso; atestado de escolaridade original ou histórico escolar original, comprovando ter cursado e sido aprovado na série/ano anterior ao pleiteado; a assinatura do termo próprio, responsabilizando-se pelo cumprimento integral das normas exigidas para a frequência dos alunos no CPM, de acordo com o previsto no Regimento do CPM e no Manual do Aluno, o qual estará disponível no Colégio da Polícia Militar no site institucional da PMBA www.pm.ba.gov.br.

– Para os pais ou responsável legal dos candidatos inseridos na quota correspondente a filhos de militares estaduais e servidores públicos civis da PMBA e CBMBA, professores dos CPM e demais servidores públicos civis da SEC colocados à disposição das Unidades do CPM/BA, serão exigidos também o original e a cópia de sua identificação funcional e do contracheque atual.

