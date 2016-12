Cabelo com efeito molhado de Anitta dá glamour ao look de Réveillon

No domingo (18/12), Anitta chamou a atenção com um penteado chique no palco do Domingão do Faustão. Eleita a melhor cantora do ano pelos telespectadores, ela ousou com um penteado de efeito molhado que deu glamour ao look. Apesar do ar de sofisticação, o penteado pode ser feito em casa sem grandes dificuldades.

Anitta decidiu não seguir o dress code da festa do Melhores do Ano e substituiu o vestido longo por um curtíssimo com correntes douradas penduradas, que ela revelou nos bastidores ter adquirido em um brechó nos Estados Unidos. Os toques sofisticados ficaram por conta da sandália Prada e do penteado todo puxado para trás.

O cabelo com efeito molhado é um coringa que pode ser usado tanto em uma balada mais chique como Réveillon, quanto em festas de gala, de acordo com o cabeleireiro e maquiador Fabinho Araújo. “Deixa o visual o visual chique, é uma tendência forte e dá para fazer em casa”, afirma o profissional.

Como fazer

O efeito molhado se mantém no cabelo com o uso de óleo nutritivo ou finalizadores de silicone, que são mais espessos. Para isso, basta passar o produto no cabelo ainda molhado após a lavagem e puxá-lo todo para trás com um pente, moldando o penteado.

“O segredo é dosar a quantidade de óleo para dar o efeito de mais molhado ou de menos”, explica Araújo. O ideal é aplicar aos poucos e conferir o resultado para não passar do ponto e dar a impressão de que o cabelo está oleoso, não molhado.

Outra dica é passar mais óleo na parte da frente do cabelo e menos no comprimento. Dessa forma, a parte “molhada” fica visível na raiz, próxima ao rosto, o que chama a atenção para o lugar certo.

“Esse penteado é perfeito para quem tem cabelo curto ou médio. No máximo um long bob como o da Anitta. Cabelos compridos demais não dão o mesmo efeito”, alerta o cabeleireiro.

Para reverter o processo e tirar toda a oleosidade em excesso, vale investir em um bom xampu anti-resíduo e fazer duas ou três lavagens com enxágue antes de aplicar o condicionador.

