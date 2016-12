Assaí Atacadista inaugura loja em Paulo Afonso

A primeira unidade da rede Assaí Atacadista no Sertão da Bahia abriu as portas na manhã de terça-feira, 20, em Paulo Afonso, nas proximidades do PC-TRANentrada para o centro da cidade. Durante todo o dia centenas de pessoas encherem os carrinhos, com os produtos que estavam em oferta. Apesar da grande movimentação, não houve registro de congestionamentos nas proximidades do local.

O atual prefeito Anilton Bastos (PDT) e o prefeito eleito, Luiz de Deus (PSD) também participaram da inauguração. “Nós esperamos que seja bom para todos, que esse empreendimento traga benefícios a todos”, disse Luiz. O prefeito Anilton disse: “É importante que as pessoas saibam que mesmo num momento de crise econômica, recessão, um grupo veio investir em Paulo Afonso R$ 42 milhões, isso vai beneficiar não só a nossa cidade, mas toda região.”

Essa é a terceira unidade que a rede inaugura na Bahia somente este ano, reforçando a aposta do Assaí no Estado. Além da cidade, a rede atacadista pretende atender aproximadamente outros nove municípios que fazem parte da microrregião de Paulo Afonso. A unidade está localizada na Avenida do Aeroporto, para atender o comércio diversificado da região. Já para suprir as necessidades de todos os clientes que terão acesso a loja, o Assaí oferece mais de 6 mil itens entre mercearia, alimentos, perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza, de grandes marcas nacionais, regionais e importadas. “A nova loja reforçará ainda mais o desenvolvimento econômico e social local, gerando empregos, colaborando com produtores e, consequentemente, com o desenvolvimento do município”, ressalta Belmiro Gomes, Presidente do Assaí.

O Assaí Paulo Afonso possui mais de 12 mil m² de área construída, sendo 5 mil m² de área de vendas, 28 caixas, e 324 vagas de estacionamento. O Assaí Atacadista também trabalha com diversas formas de pagamento, como cartões de crédito e débito e vale alimentação. O Assaí Paulo Afonso ficará aberto de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 8h às 13h.