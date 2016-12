A comissão de transição do novo Governo Municipal informa que os nomes dos secretários serão oficialmente anunciados na sexta-feira, 30

Em nota oficial assinada pela comissão de transição do novo Governo Municipal, nomeada por meio do Decreto nº 5113/2016, esclarece que, até a presente data nenhuma decisão foi tomadaquanto à escolha e nomeação de componentes das secretarias de Governo, Procuradoria, Controladoria e Chefia de Gabinete.

Por meio de comunicado oficial, a Comissão informa que os respectivos componentes do novo governo, que serão empossados no dia 1º de janeiro de 2017, serão oficialmente anunciados na próxima sexta-feira, 30 de dezembro, a partir da devida indicação do prefeito eleito, Luiz Barbosa de Deus.

A comissão de transição do novo Governo Municipal vem a público elogiar e dignificar o trabalho da imprensa pauloafonsina.