Mutirão do Glaucoma atendeu a mais de 900 pessoas

Identificada como uma doença hereditária grave, que atinge 2% da população brasileira, o glaucoma faz parte do grupo de doenças crônicas, sendo a terceira causa de cegueira no país. Existem vários tipos de glaucoma e geralmente não apresentam maiores sintomas, o que necessita de cuidados preventivos. Causada pelo aumento da pressão intraocular, que provoca lesões no nervo ótico, se não for tratada adequadamente, a doença pode levar à cegueira.

Em Paulo Afonso, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a SESAB, realizou nos dias 11,12 e 13 de novembro, no Centro de Especialidades Médicas do Bairro Tancredo Neves, o segundo Mutirão do Glaucoma. O objetivo, segundo o secretário de Saúde, Alexei Vinícius, foi identificar o maior número possível de pessoas com sintomas da doença, garantindo o tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com consultas, exames, diagnósticos, colírios e, em alguns casos, cirurgia. De acordo com a organização, mais de 900 pessoas foram atendidas.

O evento também chamou a atenção para a importância do diagnóstico precoce, o que facilita o combate à doença, que de acordo com autoridades da área de saúde, tem maior incidência em pessoas com idade a partir de 40 anos, principalmente após os 70. Parentes de primeiro grau têm dez vezes mais chances de desenvolvê-la.

Fonte: ASCOM/PMPA