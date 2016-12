Paulo Afonso: Duas ‘falsas fisioterapeutas’ são detidas por exercício ilegal da profissão

Duas pessoas foram detidas na manhã desta sexta-feira (21) sob acusação de exercício ilegal da profissão de fisioterapeuta em Paulo Afonso – BA.A ação ocorreu após fiscalização de rotina do Crefito [Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional], que responde pela Bahia e Sergipe, na última quarta-feira (19).

Segundo o presidente do Conselho, Cleber Sady, as acusadas atuavam em uma clínica particular no centro da cidade, de propriedade de uma fisioterapeuta, e não estavam habilitadas na profissão. As duas acusadas e a dona da clínica foram ouvidas no Complexo Policial da cidade, na 18ª Coorpin, e responderão a processos. Para atuar em fisioterapia e terapia ocupacional é necessário formação em curso superior e habilitação no conselho da categoria.