Presidente da FUNAI realiza visita técnica à Coordenação de Paulo Afonso-BA

O presidente da FUNAI – Fundação Nacional do Índio, João Pedro da Costa, realizou nos dias 22 e 23 de fevereiro, visita técnica na região coordenada por Carlos Roberto dos Santos “Carlos da FUNAI”. Essa região abrange 20 etnias, entre Pernambuco e Bahia, o que dá em torno de mais de 52 mil indígenas sob-responsabilidade dessa coordenação.

O presidente João Pedro e o Coordenador Regional Carlos da FUNAI, se reuniram com caciques e lideranças indígenas em uma das salas do SINERGIA –Sindicato dos Eletricitários da Bahia, onde ouviram atentamente as diversas demandas das etnias presentes. Um dos maiores problemas enfrentados pelos Índios é a escassez de água, luta por terra, melhorias no orçamento, entre outras reivindicações.

Após reunião em Paulo Afonso-BA, a comitiva se dirigiu para a cidade de Petrolândia-PE, a fim de atender um anseio dos povos Pankararu e Entre Serras.

Por Vânia Márcia