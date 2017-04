Escola de Informática para Melhor Idade forma mais uma turma

Na manhã de quarta-feira, 10/6, no Auditório Edison Teixeira, 75 alunos da Escola Municipal de Informática para Melhor Idade receberam os certificados de conclusão do curso oferecido pela Prefeitura de Paulo Afonso,através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Programa Educação Inclusiva. O curso é oferecido gratuitamente para pessoas a partir de 55 anos de idade com duração de seis meses e carga horária de 80 h/aula em IPD, Windows 7, Word 7, Power Point 7 e Internet.

A aluna Juraci Rego Oliveira, 65 anos, agradeceu à equipe da Prefeitura e destacou a dedicação da professora Talita Soares, que segundo ela, faz questão de que cada aluno aprenda e conclua o curso sem nenhuma dúvida sobre o que foi ensinado.

“Se todos os gestores públicos seguissem o exemplo de Doutor Anilton investiriam mais na qualificação dos idosos. Hoje, graças a este governo que respeita os direitos dos pauloafonsinos independentemente da idade, nós nos sentimos valorizados”, comentou Dona Juraci.

Estiveram presentes ao evento animado pelo grupo de idosos do CRAS Barroca: o vice-prefeito Jugurta Nepomuceno Agra, representando o prefeito Anilton Bastos; a secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira; a vereadora Leda Chaves; a coordenadora do Bolsa Família, Lucicleide Rodrigues; a coordenadora do CRAS Prainha, Adriana Farias; a coordenadora do Programa Educação Inclusiva, Márcia Oliveira; a presidente da Associação de Moradores do Bairro Oliveira Brito, Fátima Araújo, alunos e familiares.