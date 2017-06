Aconteceu no sábado, 27, no Clube da Amizade, o 2º encontro dos ex atletas de futebol de Paulo Afonso. Este evento é organizado pelo ex jogador da nossa seleção ( DUDA ) que também foi artilheiro do campeonato intermunicipal de 1985 e que também teve uma passagem pelo Vitória da Bahia.Este encontro também homenageou o ex jogador Cicinho que foi brutalmente assassinado este ano.

O encontro contou com a presença de mais de 160 ex atletas que fizeram os Pauloafonsinos vibrarem com suas belíssimas jogadas em várias gerações. O ex goleiro Peri Peri que vestiu a camisa da seleção Brasileira em um jogo contra a seleção do Chile, fez um relato quando participou desse jogo e também contou uma história sobre ele e Pelé em um jogo amistoso entre as seleções Baiana e Paulista. Este encontro foi marcado por muitas emoções! Esperamos nos encontrar no 3º encontro e desejarmos a todos um feliz 2015 cheio de saúde, paz e felicidades!

O ESPORTE UNE AS PESSOAS!!!

por Neumy José.