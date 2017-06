Agência CREDIBAHIA de Paulo Afonso se destaca como uma das melhores do Programa

A secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Leda Rocha, através do Departamento de Fomento à Indústria e Comércio, modernizou a infraestrutura da Agência Credibahia de Paulo Afonso e tem se esforçado bastante na criação de novas ações de fomento aos pequenos produtores

Em 2013, a Agência CREDIBAHIA de Paulo Afonso, mais uma vez vem se destacando como uma das melhores do Programa de Microcrédito CREDIBAHIA. No período de janeiro a julho deste ano, já foram liberados cerca de R$ 684.200,00 em empréstimos (50% a mais que o mesmo período de 2012), de forma ágil e desburocratizada, beneficiando 162 microempreendedores e o fortalecimento de 1.458 empregos.

“Convidamos os micro e pequenos empreendedores a vir conhecer a Agência CREDIBAHIA e acessarem esta linha de crédito facilitada, para que possam ampliar suas atividades econômicas, gerando mais emprego e renda. Está se aproximando a Copa Vela 2013 que é, sem dúvida, mais uma excelente oportunidade de ampliarem os faturamentos”, afirma Leda Rocha, secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico que tem se esforçado bastante na criação de novas ações de fomento aos pequenos produtores.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, através do Departamento de Fomento à Indústria e Comércio, modernizou a infraestrutura da Agência Credibahia de Paulo Afonso. A ação objetiva aperfeiçoar o atendimento ao micro e pequeno empresário que tem acesso facilitado ao crédito, estimulando assim, a geração de ocupação e renda no município.

“Estamos estruturando e regulamentando a criação de um Núcleo Produtivo, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que criará dezenas de empregos na área de Corte e Costura e Tecelagem, inicialmente, e, posteriormente, outros profissionais serão agregados ao projeto. Além disso, estamos ampliando o apoio ao artesanato local que será outro vetor de geração de emprego e renda”, afirma o diretor de Indústria e Comércio, Sr. Luiz Valdélio Lins.

O CREDIBAHIA é o Programa de Microcrédito do Governo do Estado da Bahia, operacionalizado pela SETRE e DESEMBAHIA, em parceria com o SEBRAE e com a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. O objetivo principal do Programa é dar acesso a crédito de até R$10.000,00 de forma ágil e desburocratizada aos empreendedores de pequenas unidades produtivas com juros abaixo do mercado, estimulando assim a geração de ocupação e renda.

A agência Paulo Afonso do CREDIBAHIA funciona na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), de segunda a sexta, das 7h às 13h, localizada em frente à Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, na Av. Apolônio Sales, 925, Centro. Fone (75)3281-7227.