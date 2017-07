Mesmo com mais um curso privado de medicina, Bahia carece de médicos no interior

A Unifacs anunciou na semana passada que abrirá um curso de medicina já para o segundo semestre deste ano, com 100 vagas para a primeira turma. Apesar do dado positivo, coordenadoras de cursos particulares de Salvador questionam a distribuição de médicos pelo estado. “Independentemente de que cursos novos sejam lançados, se não houver estímulo à fixação dos médicos no interior, propiciado por boas condições de trabalho e plano de carreira, continuará grande a concentração de profissionais nos grandes centros”, acredita a coordenadora da Faculdade Bahiana, a cardiologista Marta Menezes.

A coordenadora do curso de medicina da FTC, a pediatra Leda Solano, garante que muitos dos seus alunos pretendem trabalhar no interior após se formarem, mas a desigualdade no número de profissionais por região ainda é alarmante. “O Brasil como um todo tem grande déficit na relação entre o número de médicos e população, que ainda é inferior ao que a Organização Mundial de Saúde [OMS] recomenda. Em alguns lugares, a média é superior ao recomendado, em outros, está muito abaixo”, avalia. “Acho que há espaço para cursos de medicina em Salvador, desde que sejam de qualidade e esses médicos não se concentrem apenas na capital”, reflete Leda.

A mensalidade do curso de medicina na Bahiana é de R$ 2,1 mil para todos os semestres, enquanto na FTC chega a R$ 3,2 mil. A Unifacs ainda não anunciou o seu corpo docente nem o valor que cobrará para a sua nova graduação.