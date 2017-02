Oásis Motos entrega motocicletas adaptadas para deficientes físicos

Pela primeira vez, na 10ª região Norte – Nordeste, uma concessionária realizou a venda de motocicletas adaptadas para deficientes físicos. A pioneira foi a Oásis Motos, revendedora Honda, que trouxe essa inovação e pôde mudar a vida de pessoas como a do Sr. Moacir Sales da Silva e da Dona Andrelina Bonfim Varjão.

A INICIATIVA DO GRUPO OÁSIS

De acordo com as informações do administrador comercial do Grupo Oásis, Rafael Raniere R. Chaves, a concessionária sensibilizou-se para procurar por esse tipo de motocicleta, após testemunhar as necessidades do Sr. Moacir que, após sofrer um derrame, perdeu os movimentos do lado direito do corpo – “Ele tinha o sonho de pilotar uma motocicleta e nos relatou de suas dificuldades para fazer exames, ir diariamente para a fisioterapia, depender de familiares para se locomover, entre outras necessidades”.

Na mesma época, o Grupo teve conhecimento de outra pessoa que passava por dificuldades de locomoção, semelhantes as do Sr. Moacir, a Sra. Andrelina Bonfim, moradora da cidade de Jeremoabo – BA, cidade onde a Oásis Motos possui uma filial. “A senhora Andrelina é portadora de Paralisia Infantil e se deslocava em cadeira de roda do tipo bicicleta” explicou o administrador.

Por meio de uma longa pesquisa na internet, a concessionária descobriu a possibilidade de realização desse sonho de liberdade para seus clientes, adaptando uma moto, modelo LEAD 110cc automática. “O desejo de realizar sonhos de grande importância para nossos clientes, atribui a cada um deles valores, como liberdade de locomoção rápida e eficaz e custo de manutenção baixo” disse Rafael.

A ENTREGA DAS MOTOS

A primeira motocicleta adaptada foi entregue com grande alegria à senhora Andrelina Bonfim, na última segunda-feira, 05/12, no salão de vendas da Oásis Motos, em Jeremoabo – BA. A próxima LEAD será entregue no dia 12/12 ao senhor Moacir. Essa moto está exposta no salão de vendas da Oásis Motos em Paulo Afonso – BA.

Os interessados em obter uma LEAD devem fazer contato com o Departamento Comercial da Oásis Motos Honda em Paulo Afonso (Av. Apolônio Sales, 1064, Centro, Fone 75 – 3281.3331) ou em Jeremoabo – BA (Rua da Maçonaria, Sn, Fone: 3203.2607). A moto custa aproximadamente R$ 11.500,00.

Jornalista Natália Cleuber – DRT/SE 1428