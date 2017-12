Marco Amigo é eleito presidente do CREA-BA

Profissionais baianos também escolheram representantes para Mútua e Confea

Na quinta-feira (17/11), foi divulgado oficialmente o resultado da eleição do Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia da Bahia (CREA-BA). O engenheiro mecânico Marco Amigo venceu no Estado com 1.498 votos validos, já a 2ª colocada, Rute Carvalhal teve 1.292 votos, e o 3º colocado Carlos Rodamilans, 106 , e a 4ª colocada, Suraia, teve 102 votos.

Marco Amigo 54 anos, é funcionário da Petrobras há 30 anos, onde assumiu diversos cargos técnicos e/ou gerenciais . Foi Conselheiro Federal, Diretor do Confea, Presidente do Crea-Ba (2000-2005), dentre outros cargos administrativos no sistema. Com a recente vitória, Amigo torna-se o primeiro presidente a comandar a entidade por três mandatos. “Quero trabalhar pela modernização do CREA-BA, com a adoção de ferramentas que aproximem os profissionais da entidade, queremos um Conselho parceiro dos seus associados”, declara o presidente eleito.

Dentre as propostas de Marco para o Crea-BA estão: estabelecer uma assessoria de apoio à satuais entidades de classe, fomentando o processo de organização e participação destas em todo o Estado; apoiar a realização de cursos e palestras no interior do estado com o apoio e participação das entidades profissionais, sindicatos e instituições de ensino; e implantar a Câmara Especializada de Engenharia de Segurança, como instrumento e símbolo da preocupação do universo de profissionais da área tecnológica com a salvaguarda da integridade dos trabalhadores.

“Agradeço a confiança depositada em mim para gerir um Conselho tão importante como o nosso pela terceira vez, vamos dar vida nova ao Sistema, repensar o que já foi feito até aqui, manter o que é bom para os profissionais e mudar aquilo que não atende a categoria. Quero ampliar a participação dos profissionais do sistema Confea/Crea e Mútua, incluindo os tecnólogos que também atuam no desenvolvimento da engenharia brasileira”, finaliza Marco Amigo, presidente do CREA-BA (2012-2014).

Os profissionais aptos a votarem nas eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua escolheram José Tadeu com 33.210, candidato apoiado por Marco Amigo na Bahia, para presidente do Conselho Nacional de Engenharia Arquitetura e Agronomia(CONFEA). E, ainda reelegeram para diretoria geral da Caixa de Assistência(Mútua-BA), Ineivea Farias, candidata única que teve 2.506 votos. “Nos três anos de gestão, aumentamos em 300% o número de associados. Criamos a Mútua itinerante para nos aproximarmos mais dos profissionais do interior, realizamospalestras em instituições de ensino, aumentamos o número de benefícios e, ainda temos muito a realizar, fico feliz com a oportunidade de dar continuidade ao trabalho e vamos continuar a crescer nessa nova gestão”, pontua Ineivea.

Vanessa Costa

Assessora de Comunicação