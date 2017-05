Justiça Federal realiza a 1ª Semana de Ação Social em Paulo Afonso

Um grande movimento de ação social realizada pela subseção judiciária de Paulo Afonso acontecerá a partir desta segunda-feira, 21 às 14h.

A 1ª Semana de Ação Social, começa nesta segunda, 21 e se estende até o dia 25. As atividades acontecerão na Rua da Gangorra, 148 – CHESF. Entre as atividades será possível conferir palestras sobre saúde bucal, educação alimentar, primeiros socorros, prevenções e cuidados com doenças do coração, diabetes e pressão arterial, além de vacinação contra gripe, tétano, rubéola e hepatite, entre outras.

Para a realização do evento a Justiça Federal subseção judiciária de Paulo Afonso conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. Na abertura do evento o prefeito Anilton Bastos estará presente dando continuidade ao apoio oferecido às atividades que preservam e tragam ainda mais informação, saúde e qualidade de vida para toda população.